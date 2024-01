Simone Braglia, intervenuto su Tmw Radio, si è soffermato sui meriti di Allegri e Inzaghi, analizzandoli a titolo personale: "Tra Allegri e Inzaghi chi merita di più adesso? Tutti e due gli allenatori hanno dei grandi meriti per i risultati ottenuti, ma per motivi diversi. Allegri è molto più navigato, Inzaghi però dal punto di vista umano ha i suoi meriti. Ovviamente i meriti vanno anche a chi ha tolto dei giocatori che non tenevano compatto il gruppo".