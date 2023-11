Alle parole di Luigi De Siervo, ad di Lega Serie A, che ha commentato le parole di José Mourinho post Inter-Roma definendole 'un alibi', il tecnico portoghese ha replicato in maniera anche abbastanza pesante nel corso della conferenza stampa pre Roma-Lecce: "Noi abbiamo parlato del calendario da prima che iniziasse il campionato, però, capisco che nel calcio c'è tanta gente arrivata con il paracadute e che non è il loro mondo. Vengono con la cravatta, per politica, senza essersi formata nel calcio. Rispetti queste persone per status e basta, è come se io parlassi di critica cinematografica o fisica atomica. Non sanno quello che significa giocare ogni 3 giorni e la stanchezza accumulata, oppure lo sanno ma fanno finta di nulla".

Mourinho avrebbe auspicato un maggiore aiuto da altri elementi in seno alla Lega: "In Lega c'è gente di calcio, che conosce la stanchezza. Loro potevano influenzare positivamente le decisioni. Noi siamo la squadra che giocando in Europa fa più fatica. Ma deve essere la società a fare una richiesta ufficiale in merito, non devo essere sempre io. L'alibi nel calcio si utilizza dopo le sconfitte, ma io ne parlo dall’inizio della stagione. La settimana prossima succederà di nuovo: che sfortuna che la Lazio gioca martedì, noi giovedì ma non si può giocare il lunedì. Sfortuna. La Lazio avrà un vantaggio, ma è sfortuna. La Roma è veramente penalizzata, per fortuna che i tifosi non sono scemi e lo capiscono: ogni domenica viene fischiato l'inno della Lega, un motivo ci sarà".

Pronta la replica del dirigente di Via Rosellini: "La Lega non commenta le dichiarazioni degli allenatori fintanto che queste non configurino delle accuse che minano la credibilità del prodotto Serie A. L’allenatore della Roma non si era limitato a evidenziare che il recupero tra le gare non fosse ideale, ma aveva accusato la Lega Serie A di aver voluto danneggiare il suo Club. Siamo dovuti intervenire per difendere la Lega ribadendo che gestiamo il calendario con professionalità ed equidistanza. È, infatti, di tutta evidenza che la Lega non fa 'favori' a nessuno, né tantomeno è 'contro' qualcuno. Come noto i ricavi dei Club derivano principalmente dalle televisioni e gli orari delle gare sono determinati soprattutto in funzione della massimizzazione delle Audience. La polemica era inutile perché, guarda caso, la partita Inter - Roma, anche in ragione della sua ideale collocazione oraria, ha registrato il maggior ascolto della decima giornata e la seconda miglior audience stagionale".