Bosnia, filtra ottimismo sul recupero di Dzeko: l’interista pronto per la Finlandia

L'attaccante corre contro il tempo per giocare la partita decisiva verso Qatar 2022, in programma sabato

Filtra ottimismo da Grbavica, sede del ritiro della Nazionale bosniaca, relativamente al recupero di Edin Dzeko in vista delle sfide decisive contro Finlandia e Ucraina per guadagnare un posto ai playoff che regaleranno gli ultimi pass per Qatar 2022. Come comunicato dalla Federcalcio bosniaca, l'attaccante interista oggi ha svolto due allenamenti seguendo un programma specifico, dopo di che si è sottoposto alle consuete cure sotto la supervisione dell'équipe medica.