Bosnia, 2-2 beffa col Kazakistan. Bajramović: “Dzeko è umano, non può segnare sempre”

Il vice allenatore del Karlsruher analizza la prestazione della squadra di Petev

Ancora a secco di vittorie nel gruppo D di qualificazione europeo a Qatar 2022, la Bosnia ed Erzegovina, dopo il pari dorato strappato in terra di Francia, ieri sera ha gettato alle ortiche un 2-1 scritto facendosi beffare dal Kazakistan in pieno recupero. Un risultato figlio di una performance non all'altezza, compresa quella di Edin Dzeko. "Edin è umano, non può segnare ogni volta, i compagni lo devono aiutare", ha commentato Zlatan Bajramović, vice allenatore del Karlsruher, al portale Reprezentacija.ba. "In generale - ha aggiunto -. i ragazzi non hanno nulla di cui lamentarsi. Nemmeno il selezionatore Petev, di cui posso dire solo le cose buone".