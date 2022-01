Bortolussi, attaccante Cesena: “Sono cresciuto nel mito del Triplete di Mou”

"Milito è diventato il mio giocatore di riferimento"

Ospite di 'ParliamoC', la trasmissione in onda sull'emittente che trasmette la Serie C, Eleven Sports, il centravanti del Cesena Mattia Bortolussi: “Sono cresciuto nel mito dell’Inter del Triplete e quindi Milito è diventato il mio calciatore di riferimento anche per la capacità di giocare per i compagni, come piace a me. Prima di tutto, infatti, viene la squadra, poi è chiaro che a livello personale ho voglia di migliorarmi. Giocare in serie B? Ora penso a dare tutto per questa maglia e magari ci arrivo con il Cesena. Sognare non costa nulla e, perché quel sogno si avveri, sarei disposto a qualunque fioretto. Sarebbe un regalo bellissimo per i nostri tifosi: noi daremo tutto in campo, possono starne certi. Dopo tanto tempo ho deciso di iscrivermi alla facoltà di Scienze dell’Alimentazione: è un percorso che mi appassiona e cerco di dedicargli più tempo possibile anche se a volte non è facile mettersi sui libri dopo un allenamento”. Queste le parole del forte riferimento offensivo del Cesena, raccolte da TuttoC.