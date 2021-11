Borja Valero: “Partita perfetta di Ranocchia, Perisic è in grande forma”

L'ex centrocampista dell'Inter: "La profondità della rosa è molto importante"

Ospite come di consueto negli studi DAZN come opinionista, Borja Valero commenta brevemente il successo dell'Inter contro l'Udinese nell'ultimo turno di campionato, ponendo l'accento su due nerazzurri: "La profondità della rosa è molto importante, Inzaghi può far riposare i giocatori e non abbassare mai la qualità. Da sottolineare la partita perfetta di Ranocchia e un Perisic che è in un bellissimo momento di forma".