Borja Valero: “L’Inter sta dimostrando di essere veramente forte: è la favorita”

L'ex centrocampista del biscione commenta positivamente l'avvio nerazzurro

Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina e in procinto d'iniziare l'avventura in Promozione con il Centro Storico Lebowski, ha parlato ai giornalisti presenti dal premio Rocco a Firenze del campionato italiano e di quel che si attende dalla massima serie: "C'è una bella lotta - spiega ai microfoni di TMW - la Lazio sta giocando molto bene e prende le idee di Sarri ma la favorita è ancora l'Inter, visto che Inzaghi gioca allo stesso modo di Conte e ha dimostrato in queste due giornate di essere veramente forte. In quest'inizio di stagione sto vedendo un campionato bello, soprattutto per la presenza di tanti allenatori nuovi che vogliono far giocare bene le squadre. Mi auguro si continui in questa direzione, giocando dunque offensivamente".