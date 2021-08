Borja Valero: “Inzaghi deve affidarsi ai giocatori più esperti”

L'ex centrocampista spagnolo, all'esordio da opinionista tv, parla della sua ex squadra prima di Inter-Genoa

Prima di Inter-Genoa, nuovo opinionista di DAZN, Borja Valero ha parlato anche della sua ex squadra, indicando a Simone Inzaghi la mossa migliore da fare per la prima partita: "In questo momento la cosa più semplice è affidarsi alla squadra dell'anno scorso, ad Handanovic, alla difesa che gioca insieme da tempo. Da lì arriverà la spinta agli altri per iniziare la squadra nel modo giusto".