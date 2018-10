Un abbraccio a capitan Mauro Icardi per celebrare come si deve l'ennesima esultanza della stagione dopo un gol. Sul proprio profilo Instagram, Borja Valero sceglie questa immagine per esaltare il lavoro di squadra portato a termine ieri sera all'Olimpico, dove l'Inter si è imposta con autorità sulla Lazio battendola grazie a un netto 3-0: "Grande Inter all'Olimpico", ha scritto il centrocampista spagnolo.

