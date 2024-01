"Sommer è stato molto bravo a rimanere fermo e intuire sul tiro di Nico Gonzalez". Ha detto Borja Valero, presente negli studi di DAZN per il post partita di Fiorentina-Inter. "Sottolineerei la bravura di Sommer in generale: non era facile sostituire Onana, invece lui è un vero leader e quando senti la fiducia dal portiere tutto è più facile". Un elogio del doppio ex della sfida di ieri al portiere di Inzaghi che spazza le polemiche per il rigore concesso ai danni dei nerazzurri.