Cosa porta l'Inter a mostrare il suo volto migliore in Champions League, mentre in campionato da oltre un mese e mezzo non riesce a ottenere una vittoria? Dagli studi di DAZN, l'ex nerazzurro Borja Valero esprime la sua idea: "Quando hanno giocato in Champions lo hanno fatto contro squadre a cui forse si sentivano inferiori, in cui magari fai una corsa in più per il compagno. Credo che possa essere una chiave di lettura". Lo spagnolo parla anche del rendimento di Romelu Lukaku: "I tifosi vorrebbero rivedere quello ammirato tre stagioni fa.