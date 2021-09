Borja Valero e il pari dell’Inter: “Non è facile finire una partita come oggi”

L'ex centrocampista spagnolo commenta il 2-2 del Marassi

Ospite negli studi di DAZN nelle vesti di commentatore, Borja Valero analizza a caldo il pareggio dell'Inter sul campo della Sampdoria: "Non è facile finire una partita come oggi, con un giocatore in meno per l'infortunio di Sensi e la stanchezza di altri giocatori - sottolinea l'ex centrocampista nerazzurro -. Ci saranno tanti pensieri nella testa per ripartire subito contro il Real Madrid e nella prossima partita di campionato".