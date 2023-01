Durante un question time alla camera presentato dalla deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, la sottosegretaria alla Cultura in quota Lega Lucia Borgonzoni ha detto la sua sulla questione San Siro, confermando la linea espressa giorni fa dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: "Non esistono a oggi vincoli sull’abbattimento del Meazza e non esistono elementi per avviare procedure di vincolo sulla struttura attualmente esistente. Non sarò qui a ricordare la questione dei vincoli sulla parte degli anni ’20 perché ormai era una parte piccola.