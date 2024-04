Ospite di Cronache di Spogliatoio, il telecronista Stefano Borghi si è soffermato sulle possibili mosse dell'Inter: "Alexis Sanchez resta o va via? Dipende sempre da chi saranno le alternative. Con Taremi ingaggiato a parametro zero per la prossima stagione, tengo Marko Arnautovic e anche Alexis Sanchez. Forse il primo per il gioco dell’Inter è più adatto, ma il cileno è un giocatore con qualità. Bento potrebbe essere un'opzione per l’Inter, è un buonissimo portiere", ha concluso.