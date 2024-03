Stefano Borghi offre una riflessione riguardo a quel che rappresenta il derby di Milano in città e soprattutto al peso che ha nelle considerazioni che si fanno verso Stefano Pioli.

"Sapete cosa pesa nella visione del tifoso milanista verso Pioli? Quel che pesa ,e Pioli ne è consapevole, sono i derby - afferma - Ne perdi cinque di fila in quelle modalità, è quello che pesa. Il derby di Milano è un derby stranissimo e taglientissimo. Non c'è la rivalità di pancia di Roma, non c'è la lotta di classe di Torino, la rivalità milanese è profondamente borghese, per cui ha un filo sulla lama molto freddo. Puoi aver costruito tanti crediti, ma poi se hai questo neo, rimane nascosto ma non se ne va, a meno che tu non stravinca il prossimo. Credo che anche in modo inconscio quel che il tifoso milanista, sotto sotto, cova contro i Pioli, siano i derby".