Intervistato da Radio Sportiva, l'ex portiere Ivano Bordon ha parlato così del momento vissuto dall'Inter alla luce dell'eliminazione patita in Champions League per mano dell'Atletico Madrid: "Contraccolpo per il ko in Champions League? Non credo che arriverà uno sconforto eccessivo per la partita di Madrid. Diciamo che in Serie A i nerazzurri hanno un vantaggio talmente ampio da dover solo gestire, è davvero un margine molto solido.

Sia l’Inter che il Napoli Arrivano al match deluse dal non passaggio del turno in Champions League, ma hanno entrambe degli obiettivi in Serie A. I nerazzurri non devono concedere troppi punti alle inseguitrici, il Napoli deve rientrare al più presto nella lotta per il quarto posto".