Bordon: “L’Inter vincendo il derby si avvicinerebbe al traguardo”

"Nerazzurri in buonissimo stato. La partita del Milan dipende da Ibra" ha aggiunto

In vista del derby tra Inter e Milan, l'ex nerazzurro Ivano Bordon dice la sua su ciò che s'aspetta dalla gara di sabato pomeriggio. "Credo che la squadra di Inzaghi sia in un buonissimo momento, il Milan ha invece qualche difficoltà in più legata agli infortuni. Sarà il solito match che darà spettacolo" spiega a TWM.