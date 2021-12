Bookies – Inter, missione Liverpool: il passaggio ai quarti di Champions paga 3,75

Reds favoriti sui nerazzurri nella sfida degli ottavi di finale: la qualificazione è offerta a 1,25

Se il primo sorteggio per l’Inter presentava una sfida difficile ma in relativo equilibrio, il secondo ha invece messo di fronte ai Campioni d’Italia una delle candidate alla vittoria finale: il Liverpool di Salah, Mané, Alisson e Klopp. Champions League in salita per i nerazzurri, anche secondo i bookies: per gli esperti di Sisal Matchpoint l'approdo dell'Inter ai quarti si gioca a 3,75 mentre il passaggio dei Reds è offerto a 1,25.