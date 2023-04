Tornare a festeggiare 33 anni dopo l’ultima volta. È questo l’obiettivo del Napoli di Spalletti che già domenica può chiudere i conti Scudetto con una vittoria nel derby con la Salernitana e in contemporanea il mancato successo della Lazio a Milano contro l’Inter. Per la gara del “Maradona” quote azzurre, con il segno 1 offerto a 1,20 dai quotisti William Hill contro il 15 della Salernitana di Sousa, imbattuta da otto turni ma mai vincente nei derby di Serie A. Nel mezzo il pari fissato a 6,50. Osimhen, a secco in campionato da oltre un mese, cerca un goal proposto a 1,83.

La Lazio, dopo aver terminato la striscia di imbattibilità contro il Torino, vuole tornare al successo a San Siro contro l’Inter dell’ex Inzaghi, favorito a 1,83 contro il 4,75 del blitz biancoceleste, assente dal 2019. Si gioca invece 3,40 il pareggio. Nella sfida tra la miglior difesa interna e quella esterna della Serie A in quota prevale l’Under 2.5, a 1,70, sull’Over 2.5 fissato a 2,05.