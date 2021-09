Bookies – Inter favorita nel confronto con il Real Madrid

Favorita la formazione di casa per il 58% contro il 30% degli spagnoli

Redazione FcInterNews

Mancano poco più di 24 ore alla partita che darà il via alla Champions League dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, ospiterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti per la prima giornata del girone D in programma per mercoledì 15 settembre.

I bookmakers danno come favorita per la vittoria finale la formazione di casa per il 58% contro il 30% che prevede la vittoria della squadra spagnola. Nonostante l’Inter sembra essere favorita per la vittoria nella prima giornata dei gironi della Champions League, il Real Madrid resta avanti per la conquista del primo posto nel girone. L’Inter invece sembra avere comunque ottime possibilità per qualificarsi agli ottavi di finale (sarebbe la prima volta dal ritorno in Champions).

La Juventus parte come favorita per la vittoria del girone a discapito del Chelsea (62%) mentre il Milan ha una percentuale parecchio ridotta data la presenza di Liverpool e Atletico Madrid nel girone. Tuttavia i rossoneri, vengono dati come possibili secondi alle spalle della squadra spagnola al termine delle prime sei giornate di Champions League.

Michele Santonastaso