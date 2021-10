Bookies – Insigne, rinnovo col Napoli probabile. Subito dietro c’è l’Inter

L'arrivo a zero dell'attaccante del Napoli in nerazzurro paga 3,50 volte. A 5 l'ipotesi Milan

Vicini, ma lontani. La storia tra Lorenzo Insigne e il Napoli potrebbe non avere il lieto fine: la firma sul rinnovo del capitano azzurro continua a non arrivare e le richieste dell'entourage del giocatore, cresciuto e formatosi proprio nella società di Aurelio De Laurentiis, stanno frenando le trattative per il prolungamento dell'accordo portando diverse squadre ad interessarsi al fantasista. Anche i betting analyst di Stanleybet.it, infatti, pur vedendo come soluzione più probabile il rinnovo, in quota 1,85, aprono all'addio di Insigne con l'Inter in pole position tanto che un approdo in nerazzurro - società che in estate aveva già sondato il terreno a caccia dell'affare - a parametro zero vale 3,50 volte la posta.