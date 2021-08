Bookies – Champions League, nel Girone D Real e Inter senza problemi

Gli spagnoli (1,05) e i nerazzurri (1,20) favoriti per la qualificazione. I primi davanti per il primo posto nel girone

Ieri l'urna di Istanbul ha messo l'Inter nel Girone D da testa di serie e le ha consegnato come avversati il Real Madrid, lo Shakhtar Donetsk e lo Sheriff Tiraspol. Una sorta di déjà-vu visto che i moldavi sostituiscono il Borussia Mönchengladbach rispetto alla precedente edizione. Un gruppo non semplice, vista anche la presenza di due tecnici come Carlo Ancelotti e Roberto De Zerbi, ma che l’Inter non dovrebbe avere problemi a superare: secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, infatti, i campioni d’Italia sono dati a 1,20 per il passaggio del turno, dietro solo agli spagnoli offerti a 1,05. Più difficile il successo del girone per Edin Dzeko e compagni, ipotesi in quota a 2,75.