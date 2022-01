Bonucci: “La Juve in gara secca c’è, vinto due Coppe lasciando da parte lo scudetto”

Il difensore bianconero: "Abbiamo dato una risposta a chi diceva che non avevamo più fame"

Inserito nella Top 11 FIFA per il 2020-21, Leonardo Bonucci ha fissato gli obiettivi personali e di squadra per i prossimi mesi, senza mancare di dare uno sguardo ai traguardi conquistati nella scorsa stagione tra Nazionale e club: "Vogliamo prenderci un posto in Champions e lotteremo fino all'ultimo per vincere quella di quest'anno - ha assicurato il difensore a JTV -. Lo scorso anno abbiamo dimostrato che la Juve ha ancora fame e che nelle gare secche c'è. L'anno scorso abbiamo lasciato da parte lo scudetto ma abbiamo vinto due coppe (Coppa Italia e Supercoppa Italiana ndr) e abbiamo dato una risposta a chi diceva che non avevamo più fame: è stata la dimostrazione che nelle gare secche la Juve c'è".