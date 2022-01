Bonucci, da meme alla top 11 del The Best FIFA: “Alla fine sono entrato…”

Il difensore juventino trasforma, a modo suo, le prese in giro dopo la finale di Supercoppa in vanto per un traguardo personale

Mattia Zangari

"Alla fine sono entrato...". Dopo essere diventato involontariamente un meme sul Web per il suo mancato ingresso in campo nella finale di Supercoppa italiana vinta dall'Inter sulla Juve grazie a un gol al 121' di Sanchez, Leonardo Bonucci trasforma le prese in giro in vanto sul proprio profilo Instagram celebrando la sua presenza nella Top 11 del The Best FIFA 2021.