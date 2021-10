Bonolis: “L’Inter è cambiata. Conte al Newcastle? Tanto dura due anni”

Il conduttore è stato intercettato da Sportitalia a margine dell’evento 'Tennis&Friends' a Roma

C'è tanta Inter nelle ultime parole rilasciate da Paolo Bonolis, intercettato da Sportitalia a margine dell’evento 'Tennis&Friends' a Roma: "L'Inter è cambiata, la società ha dovuto far fronte a quattro uscite importanti: quella di Hakimi, quella di Lukaku, quella triste di Eriksen e quella di Conte. Quindi Baccin, Marotta e Ausilio hanno fatto un lavoro eccellente, rapido e invisibile, portando giocatori di qualità anche se diversi da quelli di prima - sottolinea il conduttore televisivo di fede interista -. Siamo in grado di giocarci la qualificazione in Champions in questo campionato. Poi chissà, se le cose andassero per il verso giusto, potremmo anche provare a combattere per il titolo".