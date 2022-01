Bonolis: “L’Inter di Inzaghi mi piace, con lui ci divertiamo di più”

Il noto tifoso nerazzurro: "Si pratica un calcio più offensivo rispetto a quello di Conte"

Paolo Bonolis, conduttore televisivo e noto tifoso nerazzurro, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Amore Campania e AreaNapoli.it per commentare il momento di forma dell'Inter di Simone Inzaghi, prima solitaria in campionato.

" La stagione dell'Inter mi sta piacendo molto , mi aspettavo un campionato di transito viste le difficoltà economiche, invece le scelte fatte dal club hanno consentito di avere ancora in rosa calciatori di grande valore - spiega -. C'è un briciolo di divertimento in più rispetto all'anno scorso visto che Inzaghi pratica un calcio più offensivo rispetto a quello di Conte , che è più difensivo e di contropiede. Certo, ci divertivamo anche con Conte, ma era un divertimento da vittorie".

Il binomio Napoli-Inter. "Ho un rapporto bellissimo con Luciano Spalletti, una persona divertente, piacevolissima. Chi del Napoli porterei all'Inter? Koulibaly e Di Lorenzo, che mi piace molto - continua -. Detto questo, ognuno si tenga i propri, mi stanno bene quelli nostri, non voglio fare sgarbi a nessuno. De Laurentiis presidente dell'Inter? Certo, come intraprendenza della persona sì, è indiscutibile, come del resto sono intraprendenti i Zhang, quindi ognuno si tiene i suoi".