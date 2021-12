Bonolis: “Inzaghi signor allenatore, l’Inter è un piacere. Liverpool? Affascinante”

Il noto conduttore tv: "Simone è in gambissima, anche se non mi aspettavo che riuscisse a resettare il meccanismo di gioco in così poco tempo"

Mattia Zangari

"L'accoppiamento con il Liverpool è affascinante, poi le cose andranno come dovranno andare. Ce la giocheremo come facciamo in tutte le gare, poi se si dimostreranno migliori pazienza". Lo ha detto Paolo Bonolis, parlando in esclusiva a Calciotoday.it, a margine del 'Charity Dinner Gala' organizzato dalla Fondazione Pupi.

Il noto conduttore tv, poi, si dichiara entusiasta dell'Inter di Inzaghi: "Ero sicuro che Simone avrebbe fatto bene, con la Lazio ha fatto miracoli con la rosa che aveva a disposizione. E' un signore allenatore, in gambissima, ma non mi aspettavo che riuscisse a resettare il meccanismo di gioco in così poco tempo. Ora la squadra è divertente, a prescindere dalla classifica: vedo iniziativa, voglia di segnare, di giocare giocano con leggerezza. Insomma, è un piacere".