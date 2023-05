Paolo Bonolis è pronto a godersi la prima delle due finali conquistate dalla sua Inter, protagonista, a suo dire, di "una stagione che ha trovato un epilogo inaspettato". Il noto conduttore, parlando a 'Pentasport', ha raccontato come i nerazzurri siano arrivati a giocarsi, in un'annata ricca di alti e bassi, la Coppa Italia con la Fiorentina e la Champions con il Manchester City: "La squadra ha avuto un periodo sfortunato in campionato, poi ha avuto una meravigliosa fase in cui la palla entrava sempre. Già non ci aspettava di passare i gironi, poi è arrivata la ciliegina sulla torta".

A proposito della sfida in programma domani all'Olimpico, Bonolis spende parole dolci per gli avversari dei nerazzurri: "La Fiorentina è una squadra splendida. Ha un ottimo allenatore, sarà una bella partita. L'Inter giocherà col solito 3-5-2, ci sono della assenze, come Skriniar e Mkhitaryan. Ma la squadra c'è. La viola gioca molto sugli esterni, lavora molto il pallone. Ma sono 2 squadre che si possono affrontare a viso aperto".