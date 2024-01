Intervistato da Radio Bruno, anche Paolo Bonolis si dimostra guardingo parlando della sfida di domani sera tra Fiorentina e Inter: "Le partite con la Fiorentina sono sempre complicate perché è una squadra che gioca molto bene, senza dimenticare che dovrebbe esserci il rientro almeno parziale di un giocatore fondamentale per i viola come Nico Gonzalez. Allo stesso tempo all’Inter mancheranno due pedine importanti a centrocampo come Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Per questi motivi il risultato, come spesso accaduto nelle ultime sfide tra le due squadre, sarà basculante tra la gloria e l’angoscia".

A proposito del duello scudetto con la Juventus aggiunge: "Il campionato sta entrando nel vivo e alla fine comunque si devono incontrare tutte le squadre, e se vuoi vincere lo scudetto devi imparare a gestire anche le tante assenze lungo il percorso. I punti che non fai prima non li recuperi dopo, quelli a disposizione sono quelli che sono e chi ne avrà fatti di più avrà vinto. La Juventus adesso sta giocando un calcio difficile da sostenere per gli avversari: molto chiuso in difesa, ed estremamente rapido e decisivo nelle ripartenza. L’Inter sarà probabilmente più spettacolare, ma realizza molto meno di quello che produce. Sarà un campionato appassionante fino alla fine”.