Bonolis: “Dell’Inter mi sta piacendo tutto. Supercoppa? Non esistono favoriti”

Il presentatore tv: "Il lavoro dei dirigenti nelle difficoltà è stato eccellente"

Intercettato da Sportmediaset prima della finale di Supercoppa italiana , Paolo Bonolis parla così di Inter-Juve: "Se la Juve è nei miei pensieri perché la stuzzico sempre? No, sono incubi - esordisce ridendo il presentatore tv -. Mi sento bene, è una gara secca, vedremo che succede. Mi auguro sia una bella partita, sono venuto nelle gelide lande milanesi per quello. Nelle gare singole non c'è mai un favorito, l'Inter è al completo mentre loro hanno defezioni ma chi entra dà l'anima sempre".

"Tutto, per dire la verità. Il lavoro dei dirigenti è stato eccellente in mezzo alle difficoltà economiche del mondo in tempo di Covid-19 e di Suning. E' arrivato Calhanoglu per lo sfortunato Eriksen, Inzaghi che è formidabile, poi Dzeko presenza importante; infine Dumfries comincia a sbocciare piano piano, a capire ciò che deve fare. Sono molto soddisfatto".