Bonolis: “Bisogna dare tempo a Dumfries. Anche Hakimi è sbocciato dopo”

Il conduttore di fede nerazzurra analizza le prime uscite dell'ex PSV e il classico paragone con il marocchino

"È volitivo, ha fisicità e voglia di fare, ma deve entrare a far parte di un meccanismo diverso in un Paese nuovo con abitudini diverse: bisogna dargli del tempo". Incalzato da La Gazzetta dello Sport, Paolo Bonolis dice la sua su Denzel Dumfries dopo i primi assaggi di Inter: "Noi parliamo dei calciatori perché sono dei professionisti, ma dimentichiamo che spesso sono anche dei ragazzini. Mi ricordo che Zidane alla sua prima stagione in Italia sembrava un rifugiato e invece è stato uno dei più grandi di tutti i tempi. Hakimi stesso quando è arrivato all’Inter non ha giocato le prime 7-8 giornate, perché quando entri in un registro professionale diverso sei spesso accompagnato da pressioni e paure più che legittime".