Roberto Boninsegna ha bucato le reti come pochi altri attaccanti nella storia dell'Inter e proprio "Il Bonimba" era pronto a dare la sua benedizione per l'arrivo di Gianluca Scamacca in nerazzurro. L'Atalanta però ha giocato d'anticipo e, grazie alla somma incassata dalla cessione di Hojlund al Manchester United, ha superato i rivali nerazzurri. Boninsegna ha parlato della bontà dell'operazione conclusa dalla "Dea" durante un'intervista concessa a Tuttosport. Il suo giudizio su Scamacca è breve, ma decisamente incisivo:

"Scamacca è un ragazzo che vale, l’Atalanta ha fatto un bel colpo."