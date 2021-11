Boninsegna perplesso: “Italia, non è passata la sbornia degli Europei”

Bonimba non è molto ottimista in vista di domani: "Con l'Irlanda del Nord sarà durissima"

Roberto Boninsegna, ex attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni de L'Arena esprimendo molte perplessità sulla Nazionale di Roberto Mancini in vista del cruciale match di Belfast contro la Nord Irlanda: "L'Italia in questo momento è carente di attaccanti e si è visto con la Svizzera. Andrea Belotti non è in spolvero, resta Ciro Immobile che però segna molto lontano dalla Nazionale. Ai miei tempi c'eravamo io, Pulici, Graziani, Riva, Anastasi, Chinaglia. Il momento è delicato, all'Italia non è ancora passata la sbornia della vittoria dell'Europeo. E contro la Svizzera sono emerse tante difficoltà. Quando manca Chiellini un gol lo becchi sempre. Bastasse un pareggio a Belfast sarei più tranquillo, ma non è così. Sarà durissima".