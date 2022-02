Boninsegna: “Inter, sarebbe un guaio perdere a Napoli dopo il ko nel derby”

Bonimba: "Al 'Maradona' è sempre dura, poi è un momento difficile per i nerazzurri"

Perdendo il derby in maniera sciagurata, l'Inter ha complicato tremendamente i suoi piani scudetto. E' questo in sostanza il pensiero espresso da Roberto Boninsegna a tre giorni dalla sfida cruciale che i nerazzurri affronteranno al 'Maradona' contro il Napoli, altra pretendente al titolo: "E' sempre dura, poi questa partita viene in un momento difficile - le parole di Bonimba a Radio Kiss Kiss -. Dopo la sconfitta col Milan, sarebbe un guaio perdere anche con gli azzurri, che poi sorpasserebbero la squadra di Inzaghi. Sarebbe obbligatorio vincere a Bologna e non sarà facile, sappiamo che Mihajlovic è un tecnico di carattere".