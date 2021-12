Boninsegna: “Inter in forma, difficile risuperarla. Dzeko come me alla Juve”

L'analisi dell'ex attaccante nerazzurro a Radio Rai

Roberto Boninsegna, da tifoso interista, non può che essere contento di come sta giocando la formazione di Inzaghi. "Sta giocando bene, ma si vedeva già un mesetto fa che si era ritrovata - dice a Radio Anch'io Lo Sport -. La pensavo più forte l'anno scorso e invece sta facendo bene lo stesso. Il merito va tutto all'allenatore. Fare quattro gol al Cagliari fa capire che sono in una forma splendida. L'Inter ha recuperato i punti persi, è prima. Se mantiene gioco e forma è difficile superarla. Il Milan? Ibra in area è ancora micidiale, ma se i rossoneri puntano solo su di lui campionati non ne vince. L'Atalanta? Ho paura di loro, perché sono in forma e sono usciti dalla Champions per cui la vedo come la peggior antagonista dell'Inter".