Boninsegna: “Inter di Conte più forte. Sorpresa Inzaghi, ottimo lavoro”

Dopo la qualificazione agli ottavi di finali, finalmente agguantata dopo dieci anni, l'ex nerazzurro elogia quanto fatto finora dal nuovo allenatore: "Ottimo lavoro"

Dieci anni dopo l'Inter di Simone Inzaghi torna finalmente a giocarsi la fase ad eliminazione diretta della Champions League: "Finalmente abbiamo centrato questo traguardo" dice l'ex nerazzurro Roberto Boninsegna che a Tuttomewrcatoweb.com esprime tutta la sua gioia per quanto ottenuto dalla Beneamata. "Per certi versi è anche una sorpresa nel senso che l'Inter l'anno scorso, con Lukaku, Hakimi ed Eriksen era più forte però Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro e si vede. La squadra in questa stagione non era partita benissimo ma ora si sta riprendendo ed è in piena lotta per lo scudetto".