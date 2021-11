Boninsegna compie 78 anni: gli auguri speciali dell’Inter

Boninsegna è il terzo miglior marcatore di sempre della storia nerazzurra

Ecco il comunicato nerazzurro: "Quest’anno la sua rovesciata contro il Foggia nella partita che ha consegnato all’Inter l’undicesimo Scudetto della sua storia, ha compiuto 50 anni. Oggi Roberto Boninsegna di anni ne compie 78. Nato a Mantova nel 1943, Bonimba è cresciuto nelle giovanili nerazzurre e ha militato nel nostro Club per 7 stagioni: terzo miglior marcatore di sempre della storia dell'Inter, tra il 1969 e il 1976 ha realizzato 171 reti in 281 presenze tra tutte le competizioni, conquistando da protagonista lo Scudetto del 1970/71 e, per due volte, la classifica cannonieri della Serie A. Il suo nome è tra quelli candidati per la quarta edizione della Hall of Fame".