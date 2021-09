Boninsegna non ha dubbi: “Dzeko può fare ancora la differenza”

L'ex attaccante nerazzurro su Correa e Lautaro: "Una bella coppia davvero"

"Sostituire Lukaku è molto difficile, quasi impossibile. Dzeko è l’unico che può riuscirci anche se non è più giovanissimo. Ma questo non mi sembra un problema, se è in condizione può ancora fare la differenza ".

Roberto Boninsegna, ex attaccante nerazzurro, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport elogia il centravanti bosniaco dell'Inter, arrivato in estate della Roma. "L’Inter ha perso tre giocatori fondamentali, e cioè Hakimi, Eriksen e Lukaku ma con Dzeko al centro del 3-5-2 di Inzaghi potrà avere lo stesso peso offensivo dello scorso campionato - le sue parole. Correa e Lautaro? Il loro valore non si scopre certo adesso, sono entrati subito in forma, trovando l’intesa a occhi chiusi. Una bella coppia davvero, che sa dare equilibrio alla squadra".