Intervistato da Inter TV a poco più di un'ora da Inter-Bologna, l'ex nerazzurro Roberto Boninsegna ha presentato così il match: "A Lautaro auguro di vincere la classifica cannonieri che per un attaccante è tutto, ha iniziato benissimo ma ancora si sono giocate poche partite. Se mi rivedo in lui? Ha altre caratteristiche, secondo me avremmo potuto giocare insieme. Thuram? Ha delle caratteristiche adatte a Lautaro, sta facendo bene, c'era un sospetto di un giocatore che sembrava uno sconosciuto non adatto a questi livelli, invece è stata una lieta sorpresa e speriamo che continui così".

Sull'Inter: "È prima in classifica, spero continui così. l'Inter ha trovato un bel sistema di gioco, stanno facendo quasi tutti bene. Ha un organico completo e spero possa continuare a fare bene. Speriamo dio vincere oggi e che l'Inter giochi anche bene, ma la cosa più importante è la vittoria".