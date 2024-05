La Polonia arriva all'appuntamento di Euro 2024 con Piotr Zielinski, uno dei suoi perni, reduce da una stagione molto deludente al Napoli, peraltro conclusa con un infortunio che l'ha tenuto ai box nelle ultime giornate. Una questione da non sottovalutare per Zbigniew Boniek, ex presidente della Federcalcio polacca: "Il fatto è che ha avuto mesi difficili al Napoli potrebbe essere un problema per la nostra Nazionale perché gli allenamenti non possono sostituire le partite e lui non ha giocato regolarmente nel club - le parole dell'ex juventino a Sport.Fakt.pl -. Fisicamente non sarà al massimo, il ct Michał Probierz dovrà occuparsene in qualche modo".

Dopo l'Europeo, il centrocampista si unirà all'Inter, una mossa ambiziosa per Boniek: "Credo che andare dal Napoli all'Inter sia un passo avanti, non indietro. Piotr si trova benissimo in Italia, si è trovato benissimo a Napoli e arriva in una squadra che, in teoria, può lottare anche per vincere la Champions League. Una squadra piena di grandi giocatori, nella quale avrà sicuramente il suo spazio. Penso che la scelta sia decisamente buona".