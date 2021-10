Boniek: “Scudetto? Secondo me le favorite sono Inter e Napoli”

Il vicepresidente della UEFA elegge nerazzurri e partenopei tra le principali canditate al titolo

In vista della sfida tra Juventus e Roma, il doppio ex Zbigniew Boniek interviene ai microfoni di 90 FM di New Sound Level: "Giocare contro la Juve a Torino è sempre difficile per tutti, è una squadra pericolosa che si sta risollevando, ha tanti giocatori che sono molto bravi, ma la Roma ha bisogno di tirare fuori una grande prestazione in questo stadio. Noi abbiamo una squadra molto interessante con grande potenziale, ma pecchiamo ancora di concentrazione, vogliamo il bel gioco ma non dobbiamo mai dimenticare la concentrazione e l’attenzione soprattutto in fase difensiva".

Il vicepresidente della UEFA analizza anche la corsa al titolo, partendo dal Napoli di Spalletti: "Spalletti secondo me è l’allenatore giusto per la piazza napoletana, hanno tutto per puntare a vincere, hanno una squadra equilibrata e di qualità e credo che Spalletti possa dargli quella continuità che è così difficile da trovare in piazze come Roma e Napoli per l’entusiasmo trascinante della gente. Secondo me per lo scudetto le favorite sono Inter e Napoli".