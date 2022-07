L'ex giocatore di Juventus e Roma oggi vicepresidente UEFA Zibì Boniek ha parlato ai microfoni di Vikonos Web Radio/TV in merito al prossimo campionato: "Anche quest’anno non metto in pole il Milan, Campione a sorpresa, perché l’Inter come parco giocatori era la più forte, mi fa enormemente piacere per Stefano Pioli che ricordo ragazzino alla Juventus. In prima fila c’è sempre l’Inter, in seconda fila già il Napoli con Juve e Milan. Gli azzurri per me hanno un po’ buttato l’occasione di vincere quest’anno, sono partiti alla grande e all’improvviso hanno perso partite che non dovevano perdere".