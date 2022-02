Boniek non ha dubbi: “Il Napoli ha tutto per recuperare punti all’Inter”

Il vice presidente UEFA: "La squadra di Spalletti può lottare per lo scudetto fino alla fine"

Il Napoli può essere il terzo incomodo nella lotta scudetto, che tra due giorni presenterà uno dei primi crocevia stagionali con la sfida tra Inter e Milan. Ne è convinto Zbigniew Boniek, vice presidente UEFA: "La squadra di Spalletti ha tutto per recuperare punti ai nerazzurri e per lottare fino alla fine per il titolo - le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli - Il campionato italiano è il più difficile da giocare, forse come infrastrutture adesso si deve aggiornare, ma tecnicamente è il migliore".