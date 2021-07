Boniek: “Mou tecnico eccellente. Stupito dall’assenza di Friedkin in conferenza”

L'ex attaccante della Roma: "Il portoghese è un tecnico eccezionale e sa creare entusiasmo"

Intervistato da ReteSport, Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ha commentato l'arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa: "Mourinho è un allenatore eccellente, un grande comunicatore, sa creare entusiasmo. Mi ha colpito quando ha detto che quello che ha vinto tra Chelsea e Manchester per lui è paradossalmente un disastro, per altri sarebbe un miracolo. Mi ha stupito che i Friedkin non abbiano partecipato alla conferenza, magari potevano salutare tutti e lasciare poi la parola a Mourinho. Da ora in poi conterà solo il lavoro sul campo".