"La Juventus per ora fa i risultati". Comincia così uno degli interventi sul club bianconero di Zbigniew Boniek, ospite a un evento all’università UniCamillus di Roma. "È un discorso simile alla Roma, non giocano bene - le parole del polacco raccolte da TMW -. Sono cinici e hanno vinto col Napoli nonostante non meritassero. Hanno una mentalità tale per cui se ti sta dietro devi stare sempre attento. L'Inter mi pare più forte".