Boniek durissimo: “Mondiale ogni due anni? Una cosa da malati di mente”

Il vice presidente Uefa: "Qualificazioni per Nazionali solo nel mese di ottobre? Wenger ha dormito male"

Zbigniew Boniek, vice presidente della Uefa, è tra i più accesi oppositori dell'idea di giocare i Mondiali ogni due anni: "Non è una cosa normale, è una cosa da malati di mente - dice senza giri di parole il polacco a Radio Deejay -. Così non c'è più spazio per gli altri eventi, comprese le qualificazioni ai campionati del mondo. Qualcuno come Wenger sostiene che le Nazionali potrebbero giocare solo a ottobre, evidentemente ha dormito male. Ma poi a cosa servirebbero i ct?".