Radio Anch'io Lo Sport ha ospitato oggi l'intervento di Zbigniew Boniek, vecchia gloria del calcio italiano e oggi dirigente, tuttora molto legato alla Serie A e al nostro Paese. "Una squadra di Milano sarà presente in finale di Champions League e non per forza perderà contro Real o City - ha detto l'ex attaccante -. Non sarà favorita ma c'è la possibilità che l'Italia presenti squadre in ogni finale europea. Significa che qualcosa sta cambiando e il livello del campionato italiano si sta alzando o che le altre hanno un po' mollato. Questo va analizzato. Io sostengo sempre che giocare in Italia è la cosa più difficile d'Europa. Se giochi bene in Italia puoi giocare bene ovunque.

E' un po' snobbata, l'Italia, per infrastrutture e altre cose che avvengono, ma da amante del calcio italiano mi auguro torni ad essere il più importante d'Europa. Il calcio è uno sport in cui il più forte può perdere col più debole con maggiore frequenza. Puoi avere venti calci d'angolo e 70% di possesso e perdere. In Milan-Napoli il Napoli ha giocato bene e cercava di sfondare ma ha subito Leao e i contropiede. Nel basket o nella pallamano si sommano i punti, qui non si sommano le statistiche per cui anche dominando puoi perdere 1-0. Mi spiace per il Napoli, ci dovrà riprovare l'anno prossimo in Europa".