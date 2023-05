Massimo Bonanni, ex Sampdoria oggi opinionista di TMW Radio, si sofferma sui possibili candidati nel caso in cui Massimiliano Allegri dovesse lasciare la Juventus: "Roberto De Zerbi oggi è pronto per allenare un grande club, ma dirò di più. Se dovesse saltare Simone Inzaghi all'Inter e io fossi la Juve, un pensierino ce lo farei".