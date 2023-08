Massimo Bonanni, ex calciatore e allenatore, a TMW Radio analizza la situazione dell'Inter soffermandosi particolarmente sulle voci inerenti l'interesse per Arnautovic: "È un buon giocatore ma secondo me all'Inter manca qualcosa lì. Per me l'Inter è la più forte del campionato ad oggi, conosco i giocatori presi e sono molto forti e competitivi. Il Napoli ha preso giocatori come lo scorso anno che dobbiamo vedere alla prova del nove. Ad oggi vedo l'Inter come la squadra che deve vincere il campionato. Ha un centrocampo fortissimo e se prende un giocatore forte davanti, che non è Arnautovic, è completa".