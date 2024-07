Massimo Bonanni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato della prospettiva della lotta Scudetto: "L'Inter avanti perchè è ancora la più forte. Poi dietro credo che il Napoli, per la caratura dell'allenatore che ha, lotterà per il secondo o terzo posto. Vedremo ora la Juve che investimenti farà, ma per me il Napoli con Conte può ambire a quelle posizioni".